Shannen Doherty: "Ho scoperto che mio marito mi tradiva il giorno dell'intervento per il tumore"

ShannenDoherty si è raccontata nel suo podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" presentato in un collegamento nello storico programma "Good Morning America" della ABC. L'attrice icona della serie tv Beverly Hills 90210 sta attraversando un periodo molto delicato, segnato dal cancro al seno scoperto nel 2020 e poi diffuso al cervello e alle ossa. Le cure a cui si sta sottoponendo, ma pure la fine del suo matrimonio è stato tema del suo racconto che ha rivelato dettagli inediti sulla scoperta di un tradimento da parte dell'ex marito Kurt Iswarienko.

"Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro al quarto stadio" ha detto incredula Doherty, affermando di aver scoperto che suo marito aveva una relazione da due anni proprio prima di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello. "Sono andata in quell'ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni".

"Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore", ha confidato ancora l'attrice 52enne che accanto a sé, in quel terribile periodo, ha trovato sua madre, suo fratello e il suo migliore amico Chris. Shannen ha anche svelato di come in quel periodo fosse ossessionata dal sapere tutti i dettagli del tradimento e di aver anche "parlato con la donna con cui lui l'ha tradita", senza però rivelare la sua identità.

La vita privata di Shannen Doherty

Prima della sua storia d'amore con Iswarienko, l'attrice è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e con Rick Salomon dal 2002 al 2003. Ha sposato infine il fotografo di Malibù nel 2011: "Sono inorridita dal fatto di non riuscire a mantenere una relazione insieme. Ho fallito tre volte nel matrimonio, ma credo ancora nell'amore", ha continuato nel podcast l'attrice che, in passato, aveva parlato della possibilità di avere dei figli con Iswarienko poi svanita per il timore dell'età avanzata e della malattia. "Ci sarò tra cinque anni? E fra 10? Non voglio che mia figlia, a 10 anni, debba seppellire sua madre. La verità è che ho sempre voluto un figlio. Ma forse è destino che io debba essere madre in un altro modo" ha aggiunto.