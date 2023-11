Shannen Doherty: "Il tumore è arrivato alle ossa. Non voglio morire"

"Il tumore è arrivato alle ossa". Shannen Doherty torna a parlare delle sue condizioni di salute in un'intervista a People e rivela che la malattia sta avanzando. Era il 2015 quando le venne diagnosticato il cancro al seno e da allora non si è mai arresa, condividendo sempre tutto con i suoi fan.

L'attrice americana - famosa per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult anni '90 Beverly Hills 90210 - continua nonostante tutto a dimostrare una grande forza. "Non ho paura di morire perché so dove sto andando" dichiara, per poi lasciarsi andare a un profondo sfogo: "Semplicemente non voglio morire. Io non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito. Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare". L'attrice parla con molta lucidità: "So che sembra banale e folle, ma quando hai un tumore sei più consapevole di tutto e ti senti fortunato. Siamo delle persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui".

Otto mesi fa il divorzio dal marito - dopo 11 anni di matrimonio - per Shannen Doherty non è un periodo semplice, ma a darle conforto è la sua fede: "Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me sena chiedere troppo - spiega - Mi connette a un potere e a una spiritualità più elevati. La mia fede è il mio mantra".