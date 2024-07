Il medico di Shannen Doherty racconta i suoi ultimi giorni: "Era con le persone che amava"

Shannen Doherty dopo anni di cure contro il tumore, che dal seno era arrivato fino alle ossa e al cervello, è morta a 53 anni. Gli ultimi mesi li ha trascorsi raccontando - nel suo podcast "Let’s be clear" - le sue speranze, il suo dolore, ma anche cercando di avere sempre il sorriso sulle labbra nonostante le sofferenze non solo fisiche ma anche emotive. Solo un anno fa, poco prima di un intervento al cervello, aveva scoperto che suo marito la tradiva da due anni.

Con Kurt Iswarienko stava ultimando le pratiche del divorzio che secondo l'attrice lui stava prolungando per non pagarle gli alimenti e di conseguenza le cure. È notizia degli ultimi giorni che i due avessero firmato le carte del divorzio proprio il giorno prima della morte dell'attrice. A riferirlo è stato il magazine People: "Le parti hanno stipulato un accordo scritto riguardante i loro beni e i loro diritti di matrimonio o di unione domestica, compreso il mantenimento, il cui originale è o è stato presentato al tribunale".

Gli ultimi giorni di Shannen Doherty

I suoi ultimi giorni sono stati comunque dolci: era circondata dalle persone che amava e che l'amavano. A raccontarlo, a People, è stato il suo oncologo e amico, il Dottor Lawrence D. Piro: "Negli ultimi istanti della sua vita, si trovava in un ambiente in cui si sentiva a suo agio, dormiva e stava attraversando il passaggio, circondata da alcuni dei suoi amici più intimi. Nella stanza erano presenti persone a lei molto care che le hanno offerto sostegno e affetto".

"È stato un momento cupo e triste, ma anche incredibilmente bello e pieno d'amore. La cosa più difficile da accettare è stata che non era pronta a lasciare questo mondo perché amava vivere". "Nella sua mente, l'unica opzione era 'superare questo e vivere'. Non abbiamo mai discusso di cosa ciò significasse in termini di tempo aggiuntivo perché lei non affrontava la malattia in quel modo. Voleva vivere ogni giorno come se fosse l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita", ha dichiarato ancora il medico.

"Voleva continuare a curarsi"

"Abbiamo continuato fino a quando non è stato più possibile. Nell'ultima conversazione che abbiamo avuto, lei stava cominciando a rendersi conto che le cose avevano preso una piega significativa. Abbiamo parlato di amore, sostegno, cura e della continua lotta. Voleva continuare a combattere e curarsi, anche se le sue condizioni fisiche stavano peggiorando. E così abbiamo fatto", ha aggiunto il dottore.