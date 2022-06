La drammatica confessione social di Sharon Stone: "Ho avuto nove aborti spontanei"

Sharon Stone ha rivelato di aver perso nove figli a causa di aborti spontanei. L'attrice ha colto l'occasione di un post Instagram del magazine People per rendere pubblico questo dolore privatissimo, commentando un passaggio dell'intervista alla ballerina australiana Peta Murgatroyd che ha raccontato di aver perso il suo bambino mentre il marito, il coreografo Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina.

In quella drammatica esperienza si è riconosciutta la star di Hollywood che, a 64 anni, ha condiviso con i follower la propria storia denunciando l'assenza di supporti che aiutino le donne a superare questo dolore privatissimo: "Noi, come donne, non abbiamo un luogo per discutere la profondità di questa perdita", ha esordito, "Ho perso nove figli per aborto spontaneo. Non è una cosa da poco, fisicamente o emotivamente, eppure ci fanno sentire come sia qualcosa da sopportare da sole e segretamente con una sorta di senso di fallimento. Invece di ricevere la tanto necessaria compassione, empatia e guarigione di cui abbiamo tanto bisogno. La salute e il benessere femminile affidati alla cura dell’ideologia maschile sono diventati carenti nel migliore dei casi, ignorati e poco conosciuti nei fatti ed è stato fatto uno sforzo per opprimerli violentemente".

In passato l'attrice aveva già parlato dei suoi aborti, ma non aveva mai rivelato che erano stati nove. Ricorrendo all'adozione Sharon Stone ha poi coronato il sogno della maternità con tre figli: Quinn Kelly, Laird Vonne e Roan Joseph, adottati rispettivamente nel 2000, 2005, 2006.