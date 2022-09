Sharon Stone: "Io lasciata perché non volevo usare il Botox"

Sharon Stone è una delle donne più belle, famose e anche invidiate del mondo dello spettacolo. Sembra quasi impossibile che proprio lei sia stata lasciata perché non voleva più far uso del botox. La grande attrice, che ha recitato in film di enorme successo, è da sempre un'icona di stile. Oggi, a 64 anni, non è da meno e anzi le sue foto in bikini, con quel tocco di vedo e non vedo, sono oggetto di attenzioni da parte di uomini e donne.

Per questo le dichiarazioni rilasciate a Vogue Arabia, in un'intervista, hanno quasi del fantascientifico. Che Stone sia ricorda ai filler e alla tossina botulinica non è un segreto, e comunque l'attrice lo ha confermato anche nell'intervista. Per la star però tutto è cambiato quando nel 2001 è stata colpita da un ictus. "Dopo l'ictus - ha spiegato - mi hanno dovuto fare più di 300 dosi di Botox e filler per tirare su un lato del mio viso che era completamente crollato", ecco da quel momento ha detto basta, il trauma era stato troppo grande. Questa scelta di vita però non sarebbe andata giù ad un suo compagno che proprio per ciò l'avrebbe lasciata: "Di recente sono uscita con un uomo più giovane di me e un giorno mi ha chiesto se avrei considerato di fare il Botox. Gli ho risposto che per il suo ego sarebbe stato fantastico, ma che no, non intendevo fare il Botox". "Se perché non faccio il Botox non vuoi frequentarmi, sai che puoi uscire per sempre dalla mia vita" ha giustamente commentato l'attrice che a 64 anni si sente bene con se stessa, con la sua vita e più che altro si sente libera.

Il nome dell'uomo è rimasto un segreto ma il Daily Mail sottolinea che l’ultima relazione conosciuta della Stone è stata con il rapper 26enne RMR a giugno 2021, i due si stavano frequentando già da qualche mese prima che la relazione diventasse di dominio pubblico.

Sharon Stone si mostra in tutta la sua bellezza

E proprio questa libertà emerge dal suo profilo Instagram. I progetti lavorativi si mixano con foto più intime e quotidiane. Impossibile non notare la sua classe e il gusto per la moda che da sempre la contraddistingue. Da non sottovalutare anche il bellissimo messaggio che lancia con il suo corpo, che a 64 anni è invidiabile, ma che per ragioni di gravità e età non è più quello della scena delle gambe accavallate di Basic Instinct. Così ecco la vediamo in bikini che scherza sul fatto di aver trovato la forma fisica solo a fine estate e scorrendo poco più giù sul suo feed di Instagram ecco che si mostra sorridente mentre ha sulle spalle un asciugamano che le copre il seno senza il pezzo di sopra del costume.