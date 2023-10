Sharon Stone rivela: "Ho una disabilità, perciò oggi non vengo ingaggiata facilmente"

Sharon Stone si è raccontata in modo molto intimo a distanza di circa 20 anni dall'aneurisma che la colpì e per il quale rischiò di morire. "Per molto tempo ho voluto far finta di stare bene" ha raccontato in una lunga intervista a People, svelando per la prima volta di avere una disabilità che la induce ad aver bisogno di dormire almeno otto ore al giorno per non correre il rischio di avere attacchi epilettici. Una condizione che ha anche compromesso la sua vita lavorativa di attrice. "Ho bisogno di otto ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, in modo da non avere crisi epilettiche" ha affermato: "Ho una disabilità, e per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente". All'inizio del recupero "balbettavo, non vedevo correttamente", ha aggiunto ancora, precisando di aver avuto anche delle perdite di memoria per un lungo periodo.

Quanto al mondo di Hollywood: "Ho perso tutto, i miei soldi, la custodia di mio figlio, la carriera. Ho perso tutte quelle cose che ritieni siano la tua vera identità, la tua vita" ha confidato ancora l'attrice 65enne che sente di non aver recuperato del tutto la propria condizione precedente alla malattia, ma "penso che va bene così, riconosco di essere a posto", ha ammesso. "Vengo da una famiglia molto disastrata. Sono cresciuta credendo che prendermi cura degli altri fosse ciò che dovevo fare. Mi ci è voluto molto tempo per capire che avevo una vita mia e che non dovevo occuparmi di tutti gli altri, che era giusto che ricevessi assistenza, che fossi a posto come persona disabile" ha poi concluso: "Mi sento orgogliosa di me stessa e fiera dei miei risultati: dal sopravvivere all'aiutare gli altri a sopravvivere".