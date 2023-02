Sharon Stone in lacrime per la morte del fratello: il drammatico annuncio in un video social

Sharon Stone in lutto per la morte del fratello Patrick Joseph Stone, 57 anni. "Rip, Rest in Peace", ha scritto l'attrice statunitense su Instagram condividendo una foto con lui. Il fratello minore dell'interprete del thriller 'Basic Instinct' è morto domenica scorsa in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca.

"È vero, ho perso mio fratello", afferma la diva di Hollywood in una clip sui social, visibilmente sconvolta. Tra le lacrime, ha ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta. Patrick Joseph lascia la moglie Tasha, un figlio e una figlia. "Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un'enorme perdita", aggiunge l'attrice, che chiede ai suoi 3,6 milioni di follower di "continuare a essere comprensivi" in un momento di grande dolore per la sua famiglia.

Due anni fa la morte del nipotino di un anno

Per Sharon Stone la morte del fratello arriva dopo una serie di dolorosi eventi personali. Nel 2021 la sua famiglia era stata sconvolta dalla scomparsa di River, il bimbo di appena un anno figlio proprio del fratello Patrick deceduto in queste ore. I genitori del piccolo decisero di donare i suoi organi, un gesto di altruismo ma anche consolatorio, "Niente ha aiutato la nostra famiglia a sopportare la tragica morte di River come la donazione dei suoi organi" confidò l'attrice legatissima al nipotino, morto a causa di un'insufficienza multiorgano. Pochi mesi dopo l'attrice si disse devastata anche per un altro grave evento accaduto in famiglia, ovvero l'ictus che aveva colpito la madre. Di recente Sharon Stone ha raccontato della diagnosi di tumore avuta solo grazie a un secondo parere medico.