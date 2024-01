Sharon Stone su Tinder: "Cerco l'amore, non sesso. Appuntamento più disastroso? Con un tossico"

Sharon Stone su Tinder. Non è un fake, ma l'attrice - icona sexy di intere generazioni - con il suo vero nome. L'indimenticabile protagonista di Basic Instinct è iscritta da diverso tempo alla famosa app di incontri, come rivela al Times: "Sono su Tinder con la mia vera identità. Non posso essere falsa".

Nessun incontro occasionale, l'attrice cerca l'amore: "Non sono su Tinder per sesso. Così è facile. Mica devi andare su Tinder per questo. Basta prendersi un caffè al bar o fare la spesa al supermercato per trovare uno con cui fare sesso. Non è difficile. Io invece cerco l'amore e sento che questo è l'anno giusto, al 100%". Niente identikit dell'uomo ideale: "Non ho prerequisiti - spiega - Non cerco nulla in particolare. Mai fatto. Quelli che lo fanno non hanno relazioni e si autocommiserano sul fatto che 'almeno ci provano'. Basta incontrare uno per la strada, inizi a parlare, e senza neanche accorgertene sono passati due anni insieme".

Sharon Stone, 65 anni, racconta gli appuntamenti più disastrosi. Una volta con un "ex galeotto", un'altra con un tossicodipendente: "Si era fatto 20 mila volte e mi ha fatto anche vedere le foto. L'ho incontrato tempo fa nel giardino di un hotel di Bel Air e sono inorridita al suo arrivo. Allora chiedo al cameriere un bicchiere d'acqua, lui un cocktail all'assenzio. Fino a che gli dico: 'Scusa, non posso farcela, ciao'. E vado via".