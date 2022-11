Sharon Stone: "Vittima di una diagnosi sbagliata, ho un grosso tumore fibroide da rimuovere"

Sharon Stone dovrà sottoporsi a un intervento per rimuovere quello che lei stessa ha definito un "grosso tumore fibroide". L'attrice 64enne ha comunicato la delicata situazione di salute con una storia Instagram in cui ha raccontato della scoperta del tumore benigno e del modo in cui ne è venuta a conoscenza. Sottoposta ad una prima visita medica, a Stone non le era stato riscontrato nulla di preoccupante; solo dopo un secondo consulto richiesto per il perdurante dolore ha avuto il responso.

"Ho appena avuto un'altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso tumore fibroide che deve essere rimosso" ha raccontato, rivolgendo poi a tutti il suo consiglio: "Donne soprattutto: cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita. Non mollate". L'attrice ha poi aggiunto che per le prossime settimane non sarà attiva sui suoi canali social così da potersi riprendere completamente: "Grazie per l’attenzione, va tutto bene", ha concluso per rassicurare i fan sul suo stato di salute.