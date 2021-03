Sharon Stone: “Un chirurgo ha aumentato il mio seno senza consenso”

Sharon Stone si è ritrovata con il seno più grande senza averlo richiesto: questo è quanto raccontato dalla splendida attrice 63enne in un’intervista rilasciata a The Times in cui ha ripercorso il momento in cui, nel 2001, si sottopose ad un intervento per rimuovere dei tumori benigni.

“Quando mi fu tolta la benda ho scoperto di avere una coppa in più di misura. Aveva fatto dei cambiamenti al mio corpo senza il mio consenso”, ha spiegato parlando del chirurgo che operò la procedura ricostruttiva durante il delicato intervento. Alla richiesta di spiegazioni sul seno nuovo e più grande, Sharon Stone ha rivelato di essersi sentita rispondere: “Vanno meglio con le dimensioni dei tuoi fianchi. Pensava che avrei avuto un aspetto migliore con delle tette più grandi”.

“In Basic Instinct non mi avvertirono che avrebbero ripreso le mie parti intime

Nell'intervista Sharon Stone ha parlato anche del sua nuova autobiografia, "The Beauty of Living Twice", nella quale tra le altre cose discute di quando ebbe un ictus e un'emorragia subaracnoidea che durò nove giorni. E sempre nel suo libro l’attrice ha rivelato di non essere stata avvertita che avrebbero ripreso le sue parti intime nella famosa scena dell'interrogatorio in 'Basic Instinct'.

In un estratto pubblicato su Vanity Fair, infatti, l'attrice vincitrice del Golden Globe ha parlato delle riprese del dramma erotico del 1992, spiegando che sebbene il film l'abbia resa una star, interpretare quel ruolo è stato un'esperienza "terrificante" che le ha dato "incubi". "Dopo aver girato 'Basic Instinct' - ricorda la Stone - sono stata chiamata per vederlo. Non da sola con il regista, come ci si aspetterebbe, vista la situazione, ma con una stanza piena di agenti e avvocati, la maggior parte dei quali non aveva nulla a che fare con il progetto. È così che ho visto le mie parti intime riprese", scrive l'attrice, precisando che nel girare la scena le era stato detto che non si sarebbe visto nulla e che avrebbe dovuto togliere le mutandine perché "il bianco riflette la luce".