Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati, è ufficiale

Un fulmine a ciel sereno nel cuore della notte. Dopo due anni d'amore è scoppiata una delle coppie più ammirate e invidiate al mondo. Shawn Mendes e Camila Cabello si sono detti addio.

L'annuncio social

L'ufficialità è arrivata direttamene dalle pagine social dei due diretti interessati, con un comunicato congiunto. “Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere best friends. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn”.

Fan spiazzati, perché nessuno aveva avuto il sentore che tra i due le cose non funzionassero più. 20 giorni fa, per Halloween, l'ultimissima foto di coppia pubblicata da entrambi, con i due cantanti mascherati da "Giorno dei morti", celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti nel 2017 omaggiata dalla Pixar con lo splendido film Coco.

Tutto tace sulle 'motivazioni' della rottura, ma nel dubbio Shawn Mendes e Camila Cabello sono da oggi tornati sul mercato dei single, con la cantante che ha deciso di vendere anche la casa di Los Angeles, alla modica cifra di 4 milioni di dollari.