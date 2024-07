Brad Pitt, la figlia Shiloh cambia ufficialmente cognome. Lui: "Devastato"

È ufficiale, Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha rinunciato al cognome del padre dicendogli addio per sempre. Una scelta fatta dalla stessa ragazza, attualmente 18enne, che ha deciso di mettere una pietra sopra papà Brad, come già fatto anche da sua sorella Vivienne, e cancellarlo non solo dalla sua vita ma anche dal suo nome. E ora la giovanissima figlia dei divi di Hollywood, nonché quella che assomiglia di più esteticamente a papà Brad e mamma Angelina, è diventata ufficialmente Shiloh Jolie e non più Shiloh Jolie-Pitt.

A dare l'annuncio di questo distacco definitivo tra Brad Pitt e sua figlia Shiloh è stato il Los Angeles Time che ha riportato che, dopo quasi sei mesi di attesa, la richiesta della giovane è stata ufficializzata dalla legge californiana che ha rimosso il cognome Pitt dal nome di Shiloh.

Perché Shiloh ha rinunciato al cognome di Brad Pitt

A portare Shiloh, la maggiore dei tre figli biologici dell'ex coppia hollywoodiana, a prendere questa drastica decisione che segna un distacco definitivo con il padre Brad Pitt è stato il fatto che lui non sarebbe mai stato vicino ai suoi figli, soprattutto dopo la rottura del matrimonio con Angelina. Una scelta che Shiloh ha preso consapevolmente e che è stata condivisa anche dai suoi fratelli maggiori, Maddox, di 22 anni, Zahara, di 19 e Pax 20enne che non hanno più rapporti con il padre così come i loro fratelli ancora minorenni, i gemelli Knox e Vivienne.

La reazione di Brad Pitt

L'attore di Hollywood si è definito devastato dalla decisione della figlia di rinunciare al suo cognome.