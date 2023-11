Il rapper Shiva diventa papà, la lettera dal carcere per il figlio Draco

Shiva è diventato papà. Il rapper milanese, di 24 anni, attualmente in carcere dopo una sparatoria a Milano lo scorso ottobre 2023, con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose", ha avuto il suo primo figlio. È, nato, infatti, il piccolo Draco, questo il nome scelto dal rapper e dalla sua compagna Laura Maisano per il piccolino che si chiamerà come il personaggio della saga di Harry Potter e che Shiva, però, non ha ancora potuto conoscere.

A far arrivare la lieta notizia al rapper che, essendo detenuto nel carcere di San Vittore, non può avere comunicazioni con l'esterno, sono stati dei fuochi d'artificio sparati fuori dal carcere dai suoi amici Leon_Vende e Simone Biasi. Così, Shiva, ha capito di essere diventato papà e ha deciso di fare una dedica speciale per il suo piccolo Draco.

Il rapper, infatti, non ha avuto il permesso di uscire di cella per assistere al parto o vedere il bambino e, così, ha deciso di scrivergli una lettera da dietro le sbarre, una lettera che ha postato sul suo profilo social e in cui ammette che, per lui, il fatto di non poter conoscere suo figlio è la "peggior condanna".

"Oggi è il giorno più bello della mia vita ma allo stesso tempo il più triste - scrive Shiva -. Già ti amo e non vedo l'ora di vederti non appena avrò il permesso. Questa è la maggior condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai di questa assenza. Con tutto l'amore che ho, sei già una stella, benvenuto in famiglia piccolo Draco".

A rispondere subito alla dedica, è stata la sua compagna e mamma di Draco che ha commentato il post di Shiva con queste parole: "So che tu sei qui, ti amiamo papi, ti aspettiamo".