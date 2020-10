Il Signor Distruggere: "Mio padre trovato morto in bagno, aveva febbre e non riusciva a respirare"

"Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all'ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno". Così Vincenzo Maisto, blogger e scrittore salernitano, più famoso come 'Il Signor Distruggere' su Facebook, annuncia sui social la scomparsa del padre. "Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi". Nessun riferimento diretto al coronavirus.

Chi è Vincenzo Maisto, Il Signor Distruggere

Migliaia i commenti di sostegno arrivati in calce al post, segno del grande affetto che negli ultimi anni Maisto ha costruito via social. Influencer con un milione e mezzo di followers, è apprezzato per l'ironia con cui commenta temi legati all'attualità ed esilaranti fenomeni di costume. "Trentenne ironico, acido e perfido", si definisce lui, vincitore nel 2017 di un MacchiaNera Internet Awards nella categoria “Miglior articolo o post” con “Il Fanatico mondo delle mamme“ che ha fattuto, tra gli altri, Enrico Mentana e Selvaggia Lucarelli.