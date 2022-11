Signorini punzecchia Sonia Bruganelli: "Le ho chiesto il jet privato ma doveva comprare il pane"

Weekend parigino per Alfonso Signorini, che si è goduto qualche giorno di relax nella sua città del cuore, in Francia, per ricaricare le energie prima di una nuova settimana alle prese con il Grande Fratello Vip. Al ritorno, però, non sono mancati gli imprevisti.

Bloccato all'aeroporto Charles de Gaulle per un ritardo del volo, il conduttore ha pubblicato un video tra le storie Instagram: "Eccoci qua, buongiorno. L'aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo questa sera a presentare il Gf Vip? Vi tengo aggiornati". Poco dopo eccolo a bordo, in attesa del decollo: "Ho chiesto un passaggio all'aereo della Bruganelli, ma mi ha detto che deve usarlo lei per andare a prendere il pane questa mattina e non me lo può dare. Si aspetta".

La frecciatina di Signorini nei confronti della moglie di Paolo Bonolis - che da anni viaggia con il jet privato, attirando numerose critiche da parte di chi l'accusa di ostentare ricchezza - è arrivata dritta al bersaglio. Sul suo profilo l'opinionista del Gf Vip replica con altrettanta ironia: "Dovevo prendere un caffè a Napoli dopo il pane". Colpita ma non affondata. Mai.