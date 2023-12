Signorini asfalta Pupo: "Al GF sei stato pagato moltissimo, se ti faceva schifo perché hai rinnovato il contratto?"

Nell'edizione 2020-2021 Enzo Ghinazzi - in arte Pupo - fu scelto per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Un'esperienza non proprio felice per il cantante che di recente ha ammesso senza mezzi termini di non averla affatto apprezzata. Anzi. "Ho fatto per due anni l'opinionista del Grande fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are". Parole forti quelle di Pupo a cui oggi Alfonso Signorini ha risposto altrettanto duramente dal salotto di Verissimo.

"È stata una doccia fredda, con lui ho sempre avuto un buon rapporto e sentirmi dire delle cose da lui, mi ha freddato" ha raccontato il conduttore a Toffanin. Poi la dura replica: "Io credo che lui sia libero di dire le sue opinioni, ma la mancanza di gratitudine non mi è piadcuta. Lui ha detto che c'era la pandemia, ma quando ha accettato la pandemia non era iniziata. Poi dopo ci siamo trasferiti io e lui a Milano. E poi dico se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato non rinnovi il contratto per la seconda volta. Caro pupo, sputare in un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato non è stato elegante".

Di seguito le parole di Alfonsi Signorini a Verissimo