Alfonso Signorini, stoccata per Ilary Blasi dopo Unica: "I panni sporchi si lavano in casa"

Un'ora e mezza per raccontare la sua verità. Unica, il docufilm Netflix in cui Ilary Blasi rivela ogni dettaglio sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, non solo è il più visto ma anche il più discusso. Il dibattito è infuocato tra chi apprezza la scelta della conduttrice di rompere il silenzio in questo modo - a un anno e mezzo dalla separazione - e chi invece l'accusa di aver peccato di buon gusto, mettendo in piazza cose così private.

Di questa opinione è anche Alfonso Signorini. Rispondendo a una lettrice sulle pagine di Chi, il giornalista ha fatto sapere come la pensa sulla vicenda che in questi giorni sta appassionando l'Italia intera. "A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere. A me hanno dato l'impressione di essere false come una moneta da tre euro" si legge nella lettera, poi la domanda diretta: "Tu che la conosci molto meglio di me, cosa ne pensi? Ho torto? E ti sembra una cosa normale registrare un film come quello e mandarlo in onda poco prima che lei e l'ex marito si ritrovino davanti al giudice a trattare la separazione?".

La risposta di Signorini è molto sincera e non fa sconti a Ilary Blasi, con cui è amico: "Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo 'pecunia non oleti' (tradotto dal latino, 'i soldi non puzzano', ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?". Viva l'onestà.

Continua a leggere su Today...