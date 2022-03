Alfonso Signorini, una lettera per rispondere alla "frecciatina" di Ilary Blasi: il testo

Ha aspettato qualche giorno prima di commentare la battuta che per la stragrande maggioranza del pubblico sintonizzato su Canale 5 Ilary Blasi avrebbe rivolto proprio a lui: Alfonso Signorini lo fa oggi, rispondendo a una lettrice del settimanale Chi che gli ha scritto curiosa di sapere cosa il direttore del magazine, già conduttore del Grande Fratello Vip, abbia pensato delle parole della collega nel bel mezzo della prima puntata dell'Isola dei Famosi.

"Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene" è la frase della presentatrice del reality associata alla scaltata del giornalista che da opinionista, proprio accanto a Ilary durante il GF, è diventato conduttore ormai da tre edizioni. Frecciata al collega? Sì per molti, affatto per il diretto interessato che ha motivato l'assenza di alcun tipo di rancore nei confronti della collega.

Signorini commenta la "frecciata" di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

Nell'ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha risposto a una lettrice che faceva notare una sorta di irriconoscenza di Ilary Blasi nei suoi confronti. Pronto a sgomberare ogni illazione a riguardo lo stesso direttore: “Io e Ilary ci conosciamo da anni e, mi creda, non vedo in lei né malizia né cattiveria”, ha affermato: "Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case per due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio di sovraesposizione è stato altissimo".

"Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente" ha poi aggiunto Signorini: "Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma, può fare quel che vuole". Infine, la chiosa tesa a sottolineare il bel rapporto con Ilary Blasi mentre in rete si parlava della presunta stoccata in diretta tv: "Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo ci facevano al telefono delle grasse risate". Tutto a posto, dunque: amici come sempre.