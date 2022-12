"Non ho dato buca a nessuno": Signorini rompe il silenzio sulle nozze di Francesca Cipriani

Alfonso Signorini non ci sta a passare per il maleducato che all'ultimo momento ha dato buca ad un matrimonio a cui, tra l'altro, era atteso come testimone. Perciò, a distanza di qualche giorno dal lieto evento, il conduttore e direttore del settimanale Chi ha deciso di spiegare chiaramente la situazione e le ragioni di un'assenza enfatizzata anche dal suo nome stampato sugli inviti delle nozze.

"Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Ieri mi sono trovato sul web come quello che dà buca ai matrimoni" ha esordito per affrontare l'argomento nel corso del format social Casa Chi: "Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza".

Signorini sostituito da Giucas Casella

A prendere il posto di Signorini come testimone di nozze di Francesca Cipriani è stato Giucas Casella e anche su questo punto il giornalista ha tenuto a precisare la vicenda: "Hanno avuto tempo di organizzarsi. Giucas Casella non è stato un ripiego", ha affermato. E ancora: "Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato".

Il matrimonio di Francesca Cipriani

Sull'accaduto Francesca Cipriani ha preferito non dire nulla, godendosi pienamente la giornata che ha celebrato il suo amore per l'imprenditore Alessandro Rossi. La cerimonia si è svolta a Roma, nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, a cui sono seguiti i festeggiamenti in un castello alle porte della Capitale. Tanti i vip presenti, molti dei quali ex concorrenti del Grande Fratello: da Alex Belli e Delia Duran a Guenda Goria e Mirko Gancitano, dalle sorelle Selassié a Sophie Codegoni, da Raffaella Fico ad Aldo Montano ed Enzo Paolo Turchi con Carmen Russo, quest'ultima protagonista di una caduta durante il rito in chiesa che è diventata virale in rete.