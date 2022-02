Silvia Mazzieri, Alba di 'Doc - Nelle tue mani', è incinta: chi è il noto compagno Yari Gugliucci

In queste settimane ricopre il personaggio di Alba Patrizi in Doc - Nelle tue mani, Silvia Mazzieri, attrice 29enne già nota al pubblico televisivo per le parti ricoperte in film e serie tv, da Braccialetti rossi a Il paradiso delle signore. Ma nella vita vera, l’interprete di una delle dottoresse più popolari del momento si appresta a ricoprire il ruolo più importante, quello di mamma, raccontato in una foto che esprime tutta la felicità per l’imminente nascita del suo primo figlio.

“Il mio regalo più grande. Voi” si legge a corredo del post in cui posa con il pancione in vista tra le braccia del compagno, il 48enne salernitano Yari Gugliucci, collega altrettanto conosciuto dal pubblico per aver recitato in numerose produzioni televisive e cinematografiche, da La Piovra 8 a I Bastardi di Pizzofalcone 3, da Mister Felicità di Giancarlo Siani a La vita promessa, solo per citarne alcuni. E alla compagna in dolce attesa che oggi festeggia il compleanno è dedicato il suo ultimo pensiero social, scritto nella didascalia che accompagna lo scatto che li mostra insieme: “Il mio tutto. Auguri amore mio”.

Decine i commenti da parte di amici e fan dei due attori, tutti felici di augurare il meglio alla coppia di futuri e innamoratissimi prossimi genitori.