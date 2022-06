Silvia Mazzieri è diventata mamma: la prima foto con la bimba

Silvia Mazzieri è diventata mamma di una bimba, Greta, nata dall'amore per il compagno Yari Gugliucci. "L’emozione più grande della nostra vita" si legge a corredo dello scatto che sui social mostra i neogenitori in ospedale con la piccola tra le braccia.

Silvia Mazzieri, nota al pubblico televisivo per le parti ricoperte in film e serie tv, da Braccialetti rossi a Il paradiso delle signore fino alla popolarissima dottoressa Alba in Doc -Nelle tue mani, aveva annunciato la gravidanza nel giorno del suo 29esimo compleanno posando con il pancione in vista tra le braccia del compagno, collega altrettanto conosciuto dal pubblico per aver recitato in numerose produzioni televisive e cinematografiche, da La Piovra 8 a I Bastardi di Pizzofalcone 3, da Mister Felicità di Giancarlo Siani a La vita promessa. Ora per la coppia l'inizio della vita da genitori a cui in tanti, da Elena Sofia Ricci ad Anna Ferzetti, da Valeria Fabrizi a Guenda Goria, stanno augurando tanta felicità.