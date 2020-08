Silvia Provvedi, le vacanze sono insieme alla figlia e alla sorella: tutte le foto

E' tempo di vacanze anche per Silvia Provvedi. Destinazione Milano Marittima, la cantante e gemellina del duo 'Le Donatella' sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla figlia Nicole e alla sorella Giulia. Un po' di respiro dopo un anno molto intenso, sia dal punto di vista professionale che privato: non solo il lavoro nella musica, ma anche la nascita della prima bambina a metà giugno e poco dopo l'arresto del compagno Giorgio De Stefano nel corso di una retata anti 'ndrangheta.

Silvia si immortala su Instagram insieme alla sua piccolina. "Primo giorno di mare per la Niki #family #serenità", scrive a corredo di uno scatto in cui la tiene in braccio e sorride alla telecamera sul bagnasciuga. A scattare è molto probabilmente la sorella Giulia, con cui si alternano al passeggino durante le camminate sul lungomare.

Nicole è nata il 18 giugno. Una figlia tanto desiderata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sempre sui social ha raccontato la gravidanza e il parto. La piccola è frutto di Giorgio De Stefano, conosciuto a Milano come imprenditore nel campo della ristorazione. Quando la piccola è nata, i due erano fidanzati da un paio d'anni e lei si era appena lasciata alle spalle la turbolenta rottura con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Dopo l'arresto di Giorgio, arrivato il 25 giugno, e quindi pochi giorni dopo la nascita della bambina, Silvia ha diramato una nota per chiarire il suo stato d'animo. "Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza".