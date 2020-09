La lettera dal carcere del fidanzato di Silvia Provvedi

Una lettera inviata proprio nel giorno in cui la coppia festeggia due anni d'amore. E' quella mandata da Giorgio De Stefano alla sua Silvia Provvedi, mentre lui è in carcere a seguito di una retata anti 'ndrangheta e lei a Milano con la figlia Nicole, nata proprio qualche giorno prima dell'arresto.

La lettera

"Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome", scrive Giorgio riprendendo i versi della canzone 'La notte' di Arisa. "Stringiti forte a me così non ho paura mai. Grazie di esistere, buon anniversario vita mia", conclude. A condividere il biglietto d'amore su Instagram è proprio Silvia, che aggiunge: "Due anni di noi, più forti di prima"

Silvia Provvedi e Giorgio

L'arresto di Giorgio, di professione imprenditore nel campo della ristorazione e molto conosciuto a Milano, è arrivato il 25 giugno e solo qualche giorno dopo Silvia ha diramato una nota per chiarire il suo stato d'animo. "Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini", si leggeva "perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza".

Legati dal 2018, Silvia e Giorgio si sono conosciuti subito dopo l'addio di lei a Fabrizio Corona, ex agente fotografico noto anch'esso noto per turbolente vicende giudiziarie.