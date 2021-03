Silvia Provvedi e le foto insieme alla piccola Nicole: "Tu mi dai forza". Mamma e figlia sono due gocce d'acqua

Un sogno diventato realtà. Già in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2019, Silvia Provvedi aveva raccontato il suo desiderio di maternità. Una ambizione realizzata appena un anno dopo con la nascita della piccola Nicole, che è diventata il centro del suo mondo. Lo raccontano le foto immortalate su Instagram dalla cantante del duo 'Le Donatella': mamma e figlia si immortalano nella quotidianità dei momenti più teneri, dal bagnetto alle passeggiate in giro per la città. Assente il papà, l'imprenditore Giorgio De Stefano, arrestato a pochi giorni dal parto nel corso di una retata anti 'ndrangheta.

Silvia Provvedi e le foto insieme alla figlia di Nicole

Tante le dediche scritte da Silvia per la sua bambina. "Da quando ho sentito il tuo primo grido, amore mio e ho visto i tuoi meravigliosi occhi, il mio cuore è stato rubato", digita nell'ultimo post pubblicato su Instagram; a corredo c'è una foto di lei che tiene in braccio la piccola e per i follower è impossibile non notare la somiglianza tra le due: il taglio degli occhi è lo tesso, così come i lineamenti.

"Mi dai forza ogni giorno"

Appena una settimana fa Nicole ha compiuto nove mesi. Ad aiutare mamma e figlia, giorno dopo giorno, c'è Giulia, sorella di Silvia. Massimo riserbo, invece, sull'evoluzione delle vicende legate al padre Giorgio: Silvia ha deciso di non pronunciarsi sulla vicenda già dal giorno dell'arresto, chiedendo massimo riserbo. Solamente lo scorso settembre è tornata a fare un accenno alla questione, quando lui le ha mandato un biglietto dal carcere con la canzone Meraviglioso Amore Mio di Arisa in dedica.

A dare forza alla cantante, in questo periodo complicato, ci pensa la sua bambina. "In questi 9 mesi", ha scritto, "ogni singola mattina hai saputo darmi la forza di un super eroe travolgendo tutti con la tua innata simpatia ed estrema dolcezza! Sei l’orgoglio di tutta la famiglia cucciolina e ti amiamo alla follia".