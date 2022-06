Silvia Toffanin e Antonella Clerici insieme a Portofino: le foto che raccontano un'amicizia

Non è mai capitato di vedere insieme in tv Antonella Clerici e Silvia Toffanin, ma ora che l'estate inizia ad entrare nel pieno e anche per i vip è tempo di vacanza, ecco che il loro incontro diventa oggetto di un servizio fotografico del settimanae Chi che mette in risalto la bella amicizia tra le due apprezzatissime conduttrici di Rai e Mediaset.

La presentatrice di E' sempre mezzogiorno, finita la stagione del programma di Rai1, ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza a Portofino con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Com'è noto, nella cittadina ligure è di casa proprio il volto di punta di Canale 5 Silvia Toffanin che là vive con il compagno Piersilvio Berlusconi e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Ed è stata proprio questa l'occasione che ha favorito l'incontro tra le due colleghe, fotografate durante il loro incontro nel giardino della villa in cui ha soggiornato Clerici. Le due donne sono descritte come affettuose e aperte all'ascolto, caratteristiche che hanno reso l'incontro un piacevole scambio di opinioni in cui sono stati gli aspetti famigliari ad avere la priorità.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi di casa a Portofino

Come si diceva, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono di casa a Portofino. Lì di recente è stato organizzato il compleanno dell'ad Mediaset, una festa intima con la famiglia che insieme ha visitato la nuova villa San Sebastiano, prima di godersi una passeggiata per il centro città. Pier Silvio non ama le feste, ma per il giorno del suo compleanno Toffanin e il padre gli hanno voluto organizzare questa piccola sorpresa. La nuova casa a Portofino è un antico casale, che dispone di 2.3 ettari di terra in piano che saranno coltivati a viti e olivi.