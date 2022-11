Silvia Toffanin: il compleanno tra gli abbracci dei figli e i baci di Berlusconi, le rare foto

Baci, abbracci e una torta con una candelina da soffiare tutti insieme. Così Silvia Toffanin ha trascorso il giorno del suo 43esimo compleanno in compagnia dei suoi figli Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni) e di Pier Silvio Berlusconi. Hanno scelto, come ormai da tradizione, si trascorre il giorno di festa a Portofino, dove abitano,

Dopo il pranzo nel ristorante di fiducia, la famiglia decide di fare una passeggiata lungo il porticciolo godendo così della bella giornata tra sole e salsedine. Immancabili le foto ricordo che ritraggono la famiglia felice e spensierata. Abbracci, baci e anche tante risate hanno accompagnato i festeggiamenti. A settembre la famiglia aveva organizzato una grande festa in occasione dei 7 anni della piccola Sofia Valentina, anche in quell'occasione il luogo prescelto per la cena era stato il noto ristorante di Portofino.

La conduttrice di Verissimo e il vicepresidente ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si sono conosciuti nel 2001 e il loro amore è cresciuto lontano dai clamori mediatici, trovando nella nascita di due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015, la conferma del loro autentico legame sentimentale.

Le foto dal settimanale Chi