Tutti i dettagli sul "progetto" di Piersilvio Berlusconi: trasformare Silvia Toffanin in Maria De Filippi

Silvia Toffanin si prepara per diventare la nuova Maria De Filippi. O meglio, questo sarebbe il progetto di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset nonché compagno di vita della conduttrice. Un progetto che Dagospia riassume in "trasformare una valletta ridens in Maria La Sanguinaria". Anche se, a riportare il retroscena, è per la verità il magazine Nuovo Tv, nel numero in edicola questa settimana. Oltre al figlio di Silvio, a tifare per la "promozione" di Silvia c'è anche Graziella Lopedota, manager di spettacolo e di un certo peso. Ed il pubblico, chiaramente.

"Berlusconi jr - si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti - avrebbe in un mente un progetto assai ambizioso: portare la Toffanin, non subito ma nel giro di qualche tempo, ad avere lo stesso peso specifico di Maria De Filippi sulle reti del Biscione". Ed in cosa consisterebbe questo piano? In primis, in uno spostamento di collocazione: "Presto condurrà un programma tutto suo in prima serata".

Che Silvia sia uscita dalla sua zona di comfort, è stato evidente anche dalle sue ultime manovre televisive. Mentre infatti fino a qualche mese fa la conduttrice si muoveva solo entro gli argini di Verissimo, trasmissione che conduce da secidi anni (ormai), negli ultimi tempi è stata vista anche in altre fasce orare, dalla conduzione (lampo) di Striscia la Notizia all'ospitata in prima serata di Michelle Impossibile. Non solo: Silvia ha anche occupato lo spazio precedentemente assegnato alla Domenica Live di Barbara d'Urso alla domenica pomeriggio. Insomma, un graduale avvicinamento all'obbiettivo, benché impercettibile per il pubblico (forse).

Nata come "letterarina" di Passaparola, oggi Silvia si prepara dunque al grande salto. Alle spalle, una laurea in Lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su ‘’I telefilm americani per adolescenti’’ (e con Aldo Grasso come relatore), poi oltre 15 anni al timone di Verissimo, talk show di costume tra i più apprezzati dalla rete (e dalla critica).

Chi è Graziella Lopedota, potente agente di Silvia Toffanin

Ultimo dettaglio, ma non in ordine di importanza, Silvia vanta alle spalle Graziella Lopedota, nome che dice molto poco al pubblico ma molto agli addetti ai lavori. Numero uno della agenzia di management artistico Notoria Lab Srl, fondata da Franchino Tuzio - che negli anni '90 divenne uno degli agenti televisivi più importanti e che iniziò la sua fortunata carriera assieme a Fiorello - è oggi una delle più ascoltate da chi prende decisioni in tv.