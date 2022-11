Silvia Toffanin ricorda Nadia Toffa e si commuove: "Per me è difficile"

(Nel video in alto, l'intervista a Margherita, mamma di Nadia Toffa)

Morta a seguito di un cancro nell'agosto del 2019, Nadia Toffa continua a vivere nel cuore dei telespettatori e di tutti coloro che l'hanno conosciuta, compresa la conduttrice Silvia Toffanin, che ha voluto ospitare la mamma Margherita nell'ultima puntata di Verissimo. "Si tira avanti, ma il dolore è straziante - ha confidato la signora Margherita, che è stata accanto alla figlia fino alla fine - Però per fortuna ho molta fede e la fede mi aiuta tanto. Anche Nadia la aveva. E mentre lei ha vissuto quei due anni, pregavamo insieme. Era un'entusiasta, era solare. Ancora adesso, quando sono giù, prendo la sua foto, me la metto sul cuore e me la coccolo, le parlo. Le chiedo di potreggerci". Momenti di grossa commozione per Toffanin, che conosceva Toffa: "Io volevo molto bene a sua figlia, che è stata una ragazza speciale e che ho avuto ospite nei momenti più difficili. E quindi oggi è difficile anche per me. E quindi le ho preparato un tributo perché Nadia merita di essere celebrata".