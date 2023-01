Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime per sua madre dopo le parole di Valentina Persia

È stata un'intervista intensa quella di Valentina Persia a Verissimo. L'attrice ha parlato della sua infanzia, del rapporto con sua madre - che l'amava ma non la coccolava - della scelta di diventare una mamma single e della morte del compagno Salvo, nel 2004, con cui avrebbe dovuto sposarsi. Un dolore impossibile da superare, come ha spiegato a Silvia Toffanin: "Un amore finito non è un amore interrotto, rimane per sempre. Si cambia prospettiva".

Parlando di questo drammatico lutto (Salvo aveva 43 anni, ndr), la comica raccontato come ha imparato a conviverci: "Continuo a parlare con lui, a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me. Come credo che la tua mamma possa essere, e lo sarà, orgogliosa di te. È un amore comunque". Davanti a certe parole e al ricordo dell'amata mamma, morta poco più di due anni fa, Silvia Toffanin non ha trattenuto le lacrime. "Scusami se mi sono permessa, ma io ti seguo tantissimo con i miei figli, il sabato e la domenica siamo sempre collegati ed è bello" ha continuato Valentina Persia, sempre rivolta alla conduttrice: "Non vergognarti mai di quelle lacrime, perché le lacrime fanno parte dell'amore. Anche io piango spesso, perché il pianto è una dedica d'amore e io lo dedico, non soltanto a Salvo. Purifica l'anima ed è più bello sorridere dopo". "Hai ragione" ha risposto la padrona di casa, piangendo, che è poi riuscita ad andare avanti ma sempre con grande commozione.

L'anno scorso Silvia Toffanin era tornata a parlare della morte di sua mamma in un'intervista: "È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia - aveva spiegato - Quando penso che non la incontrerò mai più mi sembra impossibile. È stato molto difficile per me. Mi manca".

