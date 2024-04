Silvia Toffanin, gli speciali auguri a Pier Silvio Berlusconi: la risposta (inaspettata) di lui

Il 28 aprile Pier Silvio Berlusconi ha compiuto 55 anni. L'amministratore delegato di Mediaset non ha profili social e dunque è impossibile sapere come ha festeggiato il compleanno. Silvia Toffanin, però, ha voluto fargli pubblicamente gli auguri: anche lei non ha canali social e così ha sfruttato la sua trasmissione, Verissimo, per lanciare un messaggio diretto al padre dei suoi figli.

"Ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio da parte mia e dei nostri cuccioli, Lorenzo e Sofia. Auguri", ha dichiarato la presentatrice con un dolcissimo sorriso sulle labbra alla fine della puntata. Il messaggio poi è stato ricondiviso dal profilo ufficiale di Verissimo su Instagram e a corredo del breve filmato questa didascalia: "Buon compleanno, Pier Silvio! Ti amiamo tanto Da Silvia, Lorenzo e Sofia". Ed ecco che tra i commenti ne spunta uno scritto dal profilo ufficiale del programma, ma che riporta le parole dell'amministratore delegato: "Grazie di cuore per tutti gli auguri. Per Silvio".

L'amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin, 44 anni, e Pier Silvio, 54 anni, si sono conosciuti nel 2001 - quando lei era una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e lui ancora non era l'amministratore delegato di Mediaset (lo diventerà nel 2015) - e la scintilla dell'amore è scattata quasi subito. Dopo nove anni insieme è nato il loro primo figlio Lorenzo Mattia, 2010, e nel 2015 è nata Valentina Sofia. I due non si sono mai sposati, ma nel 2019 era circolata la notizia che un matrimonio in gran segreto ci sarebbe stato. Silvia e Pier Silvio non hanno profili social, sono da sempre riservatissimi, e le uniche immagini che li ritraggono al di fuori degli studi televisivi sono quelle scattate dai paparazzi e pubblicate dai magazine di gossip.