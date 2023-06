Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: l'amore, i figli e le voci sul matrimonio segreto

Un amore da sempre lontano dai riflettori, vissuto in massimo riserbo e non a caso nessuno dei due, né Pier Silvio Berlusconi né Silvia Toffanin, ha un profilo social. Nessuna foto insieme, nessuna foto con i figli o dediche d'amore. Le uniche immagini di loro insieme ce le hanno regalate, nel corso degli anni, i paparazzi. Insieme nei momenti di gioia e in quelli di sofferenza, come la morte di Gemma Parison, la madre di Silvia, o quello del decesso del Cavaliere. Oggi, 14 giugno, nel duomo di Milano saranno celebrati i funerali di stato e sicuramente Silvia sarà al fianco del compagno e padre dei suoi figli.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: l'amore e i figli

Silvia, 43 anni, e Pier Silvio, 54 anni, si sono conosciuti nel 2001 quando lei era una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e lui ancora non era l'amministratore delegato di Mediaset (lo diventerà nel 2015). Dopo nove anni insieme è nato il loro primo figlio Lorenzo Mattia, 2010, e nel 2015 è nata Valentina Sofia.

Sui loro oltre 20 anni insieme si sa pochissimo: vivono a Portofino, città a cui il figlio del Cavaliere è molto legato. Sui settimanali, come Chi, ogni tanto sono state pubblicate delle foto che ritraggono i due insieme ai figli. Pier Silvio è un grande amante dello sport e in particolare del sup al quale si dedica anche d'inverno.

I due non si sono mai sposati, nessuna strana spiegazione, ma come dichiarò in un'intervista Toffanin il motivo è semplice: loro stanno bene così.

Le voci di matrimonio (segreto)

Nel 2019 è però circolata la notizia che i due si sarebbero sposati in grande segreto. A lanciare il retroscena fu il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. I diretti interessati non hanno mai smentito la notizia, ma per mesi l'indiscrezione è stata ritenuta possibile in quanto perfettamente in linea con la personalità di Silvia e Pier Silvio.

I momenti trascorsi insieme e le rarissime foto che li ritraggono insieme

Come già accennato Silvia e Pier Silvio non hanno i social e le uniche foto di loro insieme le abbiamo dai paparazzi: a pranzo fuori, per una domenica in famiglia, ma anche in occasione di compleanni e anniversari. L'ultimo servizio che li ritrae insieme risale a dicembre 2022 quando Chi ha mostrato le foto della coppia mentre si dedicava, in pieno inverno, al sup. In quell'occasione Pier Silvio era riuscito a farsi accompagnare da Silvia in mezzo al mare nonosntante il freddo. I due erano attentamente seguiti dalle guardie del corpo da lontano.