Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi che complicità: le rare foto di famiglia

A Portofino Silvia Toffanin, Piersilvio Berlusconi e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina si godono il caldo sole di marzo. La complicità della coppia è alle stelle, abbracci, sorrisi, risate, insomma si legge sul volto di entrambi la gioia dello stare insieme.

Durante la pausa, dopo la settimana come conduttrice anche di Striscia la Notizia, che si è concessa Silvia sono stati in molti ad avvicinarsi per farle i complimenti per come ha condotto il tg satirico. Dalla sua esperienza a Striscia ne hanno giovato anche i figli, Toffanin infatti ha preso come souvenir il cagnolino di peluche che Ezio Greggio le aveva fatto trovare sulla scrivania al suo arrivo.

Sono rare le foto che mostrano la coppia o l'intera famiglia, ma ogni qual volta che gli obittivi li intercettano arriva sempre puntuale la conferma del grande affiatamento della coppia.

L'amore tra Silvia e Piersilvio

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sono conosciuti nel 2001. Il loro amore non ha mai dato adito al gossip, crescendo lontano dai clamori mediatici e consolidandosi con la nascita di due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015. La coppia non si è mai sposata: l’indiscrezione sulla presunta celebrazione di un matrimonio segreto lontano da ogni forma di pubblicità non ha mai trovato riscontro.

Sotto le foto pubblicate sul settimanale Chi