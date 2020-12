Il Natale a Portofino di Silvia Toffanin: le rare foto in famiglia con Piersilvio

E' insolito vedere foto di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi in momenti 'domestici': la riservatezza per loro viene al primo posto. Stavolta però i paparazzi sono riusciti a scattare alcune foto del loro Natale a Portofino, città di mare dove la conduttrice di Verissimo e l'imprenditore hanno deciso di vivere da tempo e dove affondano le radici dell'Ad di Mediaset.

Il natale a Portofino di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi

Ed ecco allora Silvia e Piersilvio insieme ai loro due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, mentre in tenuta sportiva si godono una passeggiata per le strade della città: tutta la famiglia è ben munita di mascherina e non si sottrae dal salutare i passanti seppur col dovuto rispetto delle norme di distanziamento.

Legati da vent'anni, Silvia e Piersilvio sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Il matrimonio non è mai arrivato, sebbene i pettegolezzi lo vogliano (ciclicamente) celebrato in gran segreto, ma il loro amore è stato coronato dall'arrivo dei due figli che oggi hanno rispettivamente dieci e cinque anni. Ed anche questo Natale sarà all'insegna degli affetti, e a due passi dal mare.

La solidarietà di Piersilvio alla città di Portofino

Portofino è un vero e proprio posto del cuore per il figlio di Berlusconi. Non a caso proprio in queste settimane ha organizzato con i sindaci locali la distribuzione di forniture alimentari di qualità ai meno fortunati. Un gesto di cui - pare - preferisce non si parli. Già in passato, però, si mostrò vicino alla popolazione: dopo la violenta mareggiata del 2018, lui e la sua famiglia sono rimasti in paese nonostante la situazione di quasi isolamento.