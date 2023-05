Malgioglio spiazza Silvia Toffanin con un regalo preziso: "Vorrei lo tenessi per sempre"

(Nel video in alto, il regalo di Cristiano Malgioglio a Silvia Toffanin)

Cristiano Malgioglio spiazza Silvia Toffanin. Nel mezzo dell'intervista rilasciata a Verissimo, il cantante ha interrotto il dialogo con la conduttrice per porgerle un regalo. Un dono arrivato dal cuore che, spiega il cantante, nasce dalla stima che lui ha nei suoi confronti. Una sorpresa inaspettata per la presentatrice veneta. Trattasi di un prezioso portachiavi color argento tempestato di brillantini, proprio come nello stile eccentrico dall'artista 78enne: "Volevo prendertelo d'oro", confida "ma non potevo spendere tutti questi soldi. E poi so che sei una persona molto semplice, quindi accetterai anche questo. Questa è una 's' che porta il tuo nome, vorrei lo tenessi per sempre, perché sei una ragazza molto dolce ed hai una semplicità unica". "Lo terrò sempre con me", è la risposta di Toffanin, che sorride emozionata.