Silvia Toffanin sui social per Sinisa Mihajlovic: l'eccezionale gesto in ricordo dell'amico

Silvia Toffanin è una tra i pochissimi personaggi del mondo della tv italiana a non possedere un account social. Nessun accenno alla sua vita privata è mai raccontato in rete in prima persona: ciò che la conduttrice ha da dire è circoscritto allo spazio televisivo del weekend che su Canale 5 trasmette il suo Verissimo.

Oggi, tuttavia, è arrivato uno strappo alla regola della proverbiale riservatezza. A determinarlo la scomparsa prematura di Sinisa Mihajlovic, avvenuta ieri a causa della malattia di cui lui stesso raccontò durante un'intervista nel programma del pomeriggio nel 2020 e riproposta oggi per l'occasione. Attraverso la pagina Instagram del programma Silvia Toffanin ha voluto scrivere un pensiero per l'ex allenatore: "Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia" è stato il pensiero della conduttrice, con lui nella foto che ha ricordato quel momento di due anni fa.

L'intervista di Sinisa Mihajlovic a Verissimo

Era il 18 gennaio 2020 quando Sinisa Mihajlovic parlò della battaglia che stava combattendo contro la leucemia diagnosticata l'estate precedente. "Per adesso la sto vincendo anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante" raccontò l'ex calciatore a Silvia Toffanin, andata a Bologna proprio per intervistarlo per Verissimo.

Le tredici chemio affrontate in pochi giorni, gli attacchi di panico, l'amore per la sua famiglia furono gli argomenti di un colloquio toccante durante il quale Sinisa spiegò di non volersi definire un eroe: "Non penso di esserlo, sono un uomo normale con pregi e difetti" disse, "Ho solo affrontato questa cosa per come sono io, ma ognuno la deve affrontare come vuole e può. Nessuno deve vergognarsi di essere malato o di piangere. L’importante è non avere rimpianti e non perdere mai la voglia di vivere e di combattere".