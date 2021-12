"Gli artisti sono altri": Silvia Toffanin gela Alex Belli e Delia in diretta. Il video

(Nel video in alto, Silvia Toffanin contro Alex Belli a "Verissimo")

Avevamo imparato a conoscere la schiettezza di Silvia Toffanin ai tempi del Prati-Gate, quando la showgirl Pamela Prati parlava di un matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone. E la ritroviamo oggi, al cospetto di Alex Belli e Delia Duran, protagonisti di un triangolo amoroso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip con l'influencer Soleil Sorge. Sì perché, in occasione dell'ultima puntata di Verissimo, la conduttrice ha letteralmente "gelato" i due nel momento in cui si sono definiti artisti.

Per comprendere la sparata di Toffanin, bisogna fare un passo indietro. Chi segue il Grande Fratello Vip, infatti, sa bene che Alex Belli definiva appunto "chimica artistica" il legame con Soleil: un modo per giustificare il suo comportamento (e i suoi baci extraconiugali) di fronte alla moglie Delia. Ebbene, questa versione dei fatti, ha retto nella testa della moglie, che ha giustificato i tradimenti del compagno dicendo: "E' normale che nell'alchimia artistica due artisti possano amare in modo diverso". E qui Toffanin è intervenuta ridimensionando la professione di Soleil e Alex: "Mah, due artisti, con tutto il rispetto... i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa".

"Forse eravate tutti d'accordo?", insinua poi Toffanin. "No, io sono dimagrita dieci chili", replica Delia, "Io senza di lui ero persa".

Nel giro di poche ore il siparietto è diventato virale in rete, con la clip che ha girato in lungo e in largo su Twitter accompagnata dal plauso del pubblico, perplesso dal comportamento di Alex.

Intanto Alex e Delia però fanno spallucce delle critiche. Di nuovo insieme dopo la lontananza forzata, si stanno godendo di nuovo il loro amore nonostante la "bufera" Soleil. Sono passati i tempi in cui litigavano in treno con anelli che volavano da un vagone all'altro. E' la dimostrazione che sì, sono proprio la "coppia aperta" di cui hanno sempre parlato.