Silvia Toffanin commossa in diretta dopo la morte della mamma. Michelle Hunziker piange: "Scusami, ma ti voglio troppo bene"

Silvia Toffanin commossa in apertura di puntata a Verissimo. Reduce dalla scomparsa della mamma Gemma Parison, la conduttrice e giornalista è apparsa molto provata durante l'appuntamento con il talk show di Canale 5.

"Buon pomeriggio e ben trovati a Verissimo. Siamo qua, sono qua, pronta ad accogliere i miei ospiti e le loro storie", ha detto Silvia con voce tremante che ha tradito l'emozione. Subito dopo, Toffanin ha accolto la sua prima ospite, Michelle Hunziker, e non ha trattenuto la commozione quando la showgirl svizzera ha parlato del rapporto con le figlie Aurora, Celeste e Sole. Nel pieno dell'intervista, la stessa Michelle si è commossa: "Scusami Silvia - ha detto tra le lacrime - mi ero ripromessa di non piangere, ma è difficile per me perché sono molto empatica con te, perché sono una tua grande amica. Ti voglio un bene dell'anima, so che per te sarà una puntata difficile".

I messaggi di Mediaset e dei telespettatori

Forte anche il sostegno di Mediaset, che ha voluto supportarla con un messaggio su Twitter. "Questa sarà una puntata molto emozionante per la nostra Silvia Toffanin", si legge sull'account di Mediaset Play, il servizio web del Biscione.

Tantissimi anche i messaggi di supporto arrivati via social dai telespettatori. "Che forza e professionalità Silvia Toffanin, mi commuovo nel vederla così", scrive un utente. E ancora: "Condoglianze a Silvia Toffanin".

Morta la mamma di Silvia Toffanin

La signora Gemma Parison è scomparsa il 29 ottobre dopo alcuni mesi di malattia. La conduttrice - che non ha profili social - non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica. Quarantuno anni compiuti tre giorni fa, storica compagna di Piersilvio Berlusconi, dal quale ha avuto due figli - Sofia e Lorenzo - Silvia sta vivendo questo dolore stretta nella sua famiglia. Sul profilo Instagram di 'Verissimo', programma che conduce dal 2006, le condoglianze: "Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma".

Condoglianze a Silvia Toffanin💔Adesso capisco perché piangeva vedendo Michelle parlare del suo rapporto con le figlie #Verissimo — mya (@dream_bsr) October 31, 2020