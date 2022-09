"Pazza di Pier Silvio, ho limonato tutti tranne lui": la reazione di Silvia Toffanin alle parole di Victoria Cabello

Ospite di Verissimo nella sua prima puntata di stagione, Victoria Cabello si è raccontata tra pubblico e privato. I racconti sulla sua carriera, il momento più delicato della vita segnato dalla malattia, ma anche curiosi aneddoti hanno segnato l'intervista che non ha mancato di regalare sorrisi per le battute che, ad un certo punto, hanno coinvolto la stessa conduttrice Silvia Toffanin e il suo compagno Pier Silvio Berlusconi.

Le parole di Victoria Cabello su Pier Silvio Berlusconi

Nel corso del dialogo televisivo anche l'argomento amore ha avuto il suo spazio: "Io ho questa cosa singolare, se c'è un pirla nel raggio di cento chilometri, io lo individuo e mi ci fidanzo. Sbagliando. Ovviamente poi va tutto a rotoli" ha confidato Victoria Cabello, single da diverso tempo. "Adesso ho deciso di cambiare strategia, appena individuo il pirla nel raggio di cento chilometri, mi fidanzo con quello di fianco", ha aggiunto. Poi la rivelazione su Pier Silvio Berlusconi, storico compagno di Silvia Toffanin: "Silvia ti posso confessare una cosa? Da piccola io guardavo Drive In ed ero pazza di Pier Silvio (Berlusconi, ndr). Dov'è Pier Silvio? Ho limonato chiunque tranne lui" ha affermato Cabello, suscitando gli applausi del pubblico e la risata della conduttrice che ha replicato: "È a casa, a lavoro. No lui no, non si può toccare... lascialo stare...". Pronto il commento di Victoria: "Secondo me la Toffanin mi aspetta qui dietro..."; "Brava, appunto. Sono un po' gelosa... leggermente", ha concluso sorridendo Silvia.

Di seguito il video del divertente scambio di battute tra Silvia Toffanin e Victoria Cabello

La storia d'amore tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi

La conduttrice di Verissimo e il vicepresidente ad di Mediaset Piersilvio Berlusconi si sono conosciuti nel 2001 e il loro amore è cresciuto lontano dai clamori mediatici, trovando nella nascita di due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015, la conferma del loro autentico legame sentimentale. Proprio qualche giorno fa la coppia ha festeggiato il compleanno della figlia insieme agli amici più stretti e in un'atmosfera serena che ha fatto da sfondo ai sorrisi di mamma e papà, premurosi al suo fianco.