Marta Fascina compie 33 anni: la foto con Silvio Berlusconi e la dedica d'amore

Marta Fascina lunedì 9 gennaio ha compiuto 33 anni. Sui social sia lei sia Silvio Berlusconi hanno condiviso una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti mentre si scambiano un bacio sulla guancia di fronte alla torta con una candelina. La festa di compleanno si è svolta nella villa di Berlusconi ad Arcore, non è dato sapere chi altro abbia partecipato al piccolo party.

Se il leader di Forza Italia si è limitato ad una didascalia molto neutra ("Qui abbiamo festeggiato il compleanno di Marta. Buona serata a tutti!", ha scritto a corredo della foto), Fascina, invece, si lasciata prendere dall'emozione e ha scritto una piccola dichiarazione d'amore a Silvio: "Non c’è festeggiamento migliore di quello trascorso con la persona che ami. Grazie a chi oggi ha voluto dedicarmi un pensiero per il mio compleanno", con tanto di hashtag come "love", "youandme", "us" e "unicoamore". I due sono legati dal 2020 e il 19 marzo 2022 c'è stato il loro 'matrimonio' ovvero una festa celebrata a Villa Gernetto.

In una delle foto si può vedere alle loro spalle la versione "pastorelli del presepe" delle loro figure. A realizzarle, come omaggio per il periodo natalizio, il celebre laboratorio napoletano di Gerry Di Virgilio che non poteva non inserire nel quadretto familiare anche il celebre barboncino Dudù.