Silvio Berlusconi festeggia in famiglia: migliaia i like per la foto con la fidanzata e il nipote

Con uno scatto social il leader di Forza Italia ha ringraziato quanti hanno avuto per lui un pensiero di affetto per il suo 85esimo compleanno

Con uno scatto che lo ritrae sorridente tra la fidanzata Marta Fascina e il nipote Silvio Vanadia, Silvio Berlusconi ha ringraziato tutte le persone che hanno avuto per lui un pensiero di affetto in occasione del suo compleanno. Mercoledì 29 settembre il leader di Forza Italia ha compiuto 85 anni e l’immagine postata su Instagram racconta la serenità di uno dei momenti della festa trascorsa in famiglia, tra gli affetti più cari.

"Grazie ancora e a tutti per le migliaia di messaggi di auguri che continuo a ricevere. Ho trascorso una meravigliosa serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei tantissimi nipoti. Era anche il compleanno di mio nipote Silvio!", ha scritto il presidente nel messaggio a corredo della foto social in cui spiccano le due coloratissime e scenografiche torte di compleanno preparate per i due festeggiati, nonno e nipote, appunto, accomunati dallo stesso nome.

I nipoti di Silvio Berlusconi

Una famiglia numerosissima quella di Silvio Berlusconi, da poco diventato nonno per la tredicesima volta e pronto ad esserlo di nuovo. L’ultimo nato è il primogenito del figlio Luigi, Silvio Emanuele, che ha preceduto di poco la nascita del cuginetto (o cuginetta), figlio/a di Barbara, che dovrebbe arrivare da qualche settimana. Ai due si aggiungono Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 dalla relazione tra Pier Silvio e la modella Emanuela Mussida, Gabriele e Silvio, figli di Marina e del marito Maurizio Vanadia, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, figli di Pier Silvio e Silvia Toffanin, Alessandro ed Edoardo (figli di Barbara e di Giorgio Valaguzza), Leone e Francesco Amos (nati dalla relazione di Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri, padre del suo quinto figlio in arrivo) e Riccardo, Flora e Artemisia (figli di Eleonora e del modello inglese Guy Binns).