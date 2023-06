Silvio Berlusconi, le foto inedite che raccontano la sua vita

Dalla foto nel giorno del matrimonio di Marina, la sua figlia più grande, a quella con i figli Pier Silvio e Luigi quando il Milan vinse la Champions League nel 2007. Un racconto per immagini della vita del leader di Forza Italia, imprenditore e comunicatore. Così lo ha voluto ricordare il settimanale Chi che a lui ha dedicato tutta l'edizione di questa settimana, da oggi in edicola. Un ritratto di Silvio Berlusconi privato, ma anche di uomo politico, sportivo e ovviamente fondatore di Mediaset.

Dall'immagine che lo ritrae in braccio al padre Luigi a quella con tutti i suoi figli, che poi lo hanno reso nonno di 17 nipoti e anche bisnonno. Una grande famiglia che Chi ci mostra pubblicando scatti inediti e privati.

Proprio Alfonso Signorini, che da pochi mesi non è più il direttore del settimanale, ha voluto raccontare il 'suo' Silvio Berlusconi che per lui era come un padre spiegando come con gesti tanto semplici quanto sinceri gli ha fatto sentire la sua vicinanza. È stato Signorini a svelare gli ultimi desideri del Cav: mangiare gelato e ciliegie mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele.