Silvio Berlusconi: la camera ardente dentro Mediaset e i funerali

Il ricovero venerdì scorso, l'attesa e poi la notizia della morte questa mattina, 12 giugno. Tre giorni in cui la preoccupazione era alle stelle, tre giorni in cui Marta Fascina non ha mai lasciato l'ospedale San Raffaele. I figli e il fratello di Silvio, Paolo, gli sono sempre stati vicini e quando stamani sono tutti accorsi al suo capezzale, ancora prima che la notizia venisse divulgata, l'epilogo era già chiaro. Berlusconi è morto alle 9:30. I suoi familiari hanno lasciato il nosocomio alle 12:00 circa quando il corpo del Cavaliere è stato portato a Arcore per il saluto dei congiunti e degli amici più stretti.

La camera ardente e i funerali di Berlusconi

La camera ardente non poteva non essere allestita a Mediaset, sede del suo impero mediatico. Domani, 13 giugno, la salma di Silvio Berlusconi sarà portata nello studio 20 di Cologno Monzese.

Lo studio 20 è uno dei più grandi del Centro di Produzione Mediaset e da lì vengono trasmessi molti dei format Mediaset come ad esempio L'Isola dei famosi. Gli studi di Cologno Monzese non è la prima volta che ospitano l'ultimo saluto di personaggi noti, lì furono allestite le camere ardenti di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

I funerali di stato si svolgeranno invece mercoledì nel Duomo di Milano e saranno presenti le più alte cariche dello Stato e la funzione sarà a carico del Governo. Con ogni probabilità sarà presente anche Giorgia Meloni, alcuni ministri, tra cui Matto Salvini e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Inoltre, come previsto dai funerali di stato, al feretro verranno riconosciuti gli onori militari sia all'ingresso sia all'uscita della cattedrale milanese.