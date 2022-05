Silvio Berlusconi con Marta Fascina e la figlia Barbara alla festa del Milan: la foto (e l'ironia del web)

Tre special guest ieri sera alla festa del Milan. A piazza Duomo per festeggiare lo scudetto, insieme a migliaia di persone, ecco spuntare Silvio Berlusconi con la compagna Marta Fascina - con cui è 'convolato a nozze' a marzo - e la figlia Barbara.

Il leader di Forza Italia, ex proprietario del club - con cui ha vinto 8 scudetti - non poteva mancare per la vittoria numero 19 dei rossoneri. Berlusconi si è affacciato dalla terrazza di un noto ristorante per esultare insieme ai tifosi al grido di "Chi non salta neroazzurro è". Con lui anche Adriano Galliani.

"Con Marta e Barbara ad attendere la squadra. Che bella festa" ha scritto su Twitter, dove ha condiviso la foto di famiglia, prima dell'arrivo del pulmann con i calciatori a bordo che hanno sfilato per le vie della città. E davanti allo scatto si è scatenata l'ironia dei social. "Mi consenta ma non capisco chi è la moglie e chi la figlia" si legge in un tweet, e ancora: "C'è più silicone in questa foto che nella corsia di un brico". Sui ritocchini i follower dilagano: "Presidente un aiuto a chi come me non può permettersi la chirurgia estetica. La prego, non appena ritornerà al governo, subito un bonus 'ritocchino'. Sono anni che sogno un naso decente".