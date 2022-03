Silvio Berlusconi, spuntano i problemi con la figlia Marina (dopo le nozze)

Le nozze-non nozze di Silvio Berlusconi avrebbero creato ben più problemi di quanto è stato lasciato intendere. L'evento, che ha visto promettersi amore eterno tra l'85enne leader di Forza Italia e la 32enne, Marta Fascina, avrebbe infastidito - e non poco - Marina Berlusconi.

A riferirlo è Dagospia che ha sottolineato come sul settimanale Chi non sia uscita neanche una foto del "matrimonio" celebrato a Villa Gernetto, nella località di Lesmo. Un caso? Non proprio. La presidentessa di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore avrebbe scelto di essere tagliata fuori. Perché? Nessuno lo sa, ma secondo Dagospia è tutta colpa dello stato d'animo di Marina nei confronti delle nozze.

"Una spia per comprendere lo stato d’animo di Marina Berlusconi sul matrimonio-burletta del padre con Marta Fascina? Basta sfogliare il settimanale della Mondadori “Chi”, in edicola: non troverete nemmeno una foto della cerimonia (in barba a Marina e Piersilvio, ci hanno pensato il trucco e parrucco invitati da Licia Ronzulli a postare foto e video sui socia…)", scrive Roberto D'Agostino.

Viene facile pensare che possa essere stata una direttiva dall'alto, ma la conferma non c'è. È altrettanto facile da immaginare che la scelta di una "cerimonia all'americana" per il "matrimonio", sia stata un'opzione presa per non dividere l'impero della famiglia.