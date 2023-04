Silvio Berlusconi ricoverato: tutti i figli e Marta Fascina al suo capezzale

Le condizioni del leader di Forza Italia sono preoccupanti. Silvio Berlusconi ha un polmonite bilaterale acuta probabilmente conseguenza di una leucemia. A parlare per la prima volta del tumore del sangue, di cui sarebbe affetto il patron di Mediaset, è stato il Corriere della Sera che specifica come anche i precedenti ricoveri fossero sempre legati alle cure necessarie per curare il cancro.

Nonostante al momento non si abbiano informazioni certe, si attende il bollettino medico, a destare particolare preoccupazioni è la presenza di tutti e cinque i figli di Silvio e della compagna Marta Fascina al suo capezzale. Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha cercato di rassicurare: "È una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono, Ce la farà anche stavolta".

Da Marina a Luigi: tutti in ospedale per il padre

Ad accompagnare Silvio Berlusconi in ospedale, ieri mattina, è stata la 'moglie' Marta Fascina. Durante la giornata, la notizia del ricovero è trapelata verso le 13:00, sono arrivati all'ospedale San Raffaele di Milano i cinque figli di Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e l'ultimo ad arrivare è stato Luigi.