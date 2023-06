Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin nella rara foto di famiglia: il commosso video-dedica

Dal momento in cui si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, le reti Mediaset come tutti i canali social relativi ai programmi hanno dedicato i loro contenuti alla scomparsa del fondatore. "Grazie Silvio" è la frase che ha sostituito il logo dei canali nei giorni di lutto durante la messa in onda degli speciali, e quelle stesse semplici parole hanno anche completato i video pubblicati su Instagram.

I momenti più significativi della vita del cavaliere, quella politica, imprenditoriale e anche famigliare si sono succedute nel filmato che ha anche mostrato una foto di qualche anno fa della numerosa famiglia, con lui circondato da figli, figlie, i rispettivi compagni e i nipoti. Uno scatto eccezionale quello scelto per far parte del video-dedica pubblicato nel giorno dei funerali, soprattutto perché mostra Silvia Toffanin insieme al suocero Silvio Berlusconi in un momento della loro quotidianità sempre tenuta riservatissima. Insieme da oltre vent'anni, la conduttrice di Verissimo e il secondogenito di Silvio e Carla Dall'Oglio, Pier Silvio Berlusconi, non hanno mai spettacolarizzato in alcun modo il loro rapporto e rarissime sono le foto che nel tempo hanno immortalato insieme suocero e nuora.

Di lui Silvia Toffanin non ha mai parlato in pubblico, ma ieri, durante i funerali, è stato il suo volto affranto a parlare del suo affetto per il padre del compagno e nonno dei suoi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, seduti con lei e Maria De Filippi nel giorno più difficile.