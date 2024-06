Berlusconi moriva un anno fa, il ricordo della figlia Barbara: "Un perseguitato"

Un anno fa moriva Silvio Berlusconi. Stasera Mediaset lo omaggia con uno speciale in onda in simulcast sulle sue reti, alle 20:30, e fa probabilmente parte di questo documentario lo stralcio di intervista che Barbara Berlusconi, terzogenita del Cavaliere, ha pubblicato tra le storie Instagram.

"In questi 12 mesi l'ho sempre sentito al mio fianco, come se non se ne fosse mai andato" ha detto davanti alle telecamere, e ha aggiunto: "Ho notato che questo avviene anche in Italia perché si parla tutti i giorni di lui". Il suo è un ricordo tra la sfera privata e quella pubblica: "Mio padre mi ha insegnato l'irrefrenabile ottimismo, l'etica del lavoro, la grande generosità, la capacità di realizzare sogni da tutti ritenuti impossibili e mi ha insegnato a non portare rancore".

L'intervista a Barbara Berlusconi è stata fatta nella villa in cui il fondatore di Forza Italia, nel '94, registrò il famoso video della discesa in campo: "Io ricordo tutto perché ero qua. Ricordo le troupe, il trambusto, soprattutto ricordo la sua emozione e anche la sua convinzione. Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola - ha detto ancora - nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo".

Infine un commento anche sul suo essere profondamente divisivo, amato e odiato: "È stato molto amato perché ha sempre difeso la libertà come diritto naturale dell'uomo, in contrapposizione a uno stato più oppressivo e non al servizio dei cittadini, come invece lui auspicava. E poi è stato certamente contrastato. È stato il leader politico più perseguitato al mondo, con più di 4 mila udienze, 86 processi, un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi trent'anni e ne ha compromesso anche gravemente la salute. Io mi auguro che venga presto approvata in parlamento la riforma della giustizia".