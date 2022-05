Silvio Berlusconi di nuovo insieme a Veronica Lario (c'è anche Marta Fascina)

Sabato la famiglia Berlusconi era quasi tutta insieme per celebrare il battesimo dell'ultimo nato: Emanuele Silvio. Il piccolo, che il 28 luglio compirà un anno, è il figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Tutta la famiglia di Luigi era presente, Berlusconi, Veronica Lario, le sorelle Barbara e Eleonora con i rispettivi figli e compagni.

Incontri pericolosi

In occasione della cerimonia, che si è svolta nella cappella dell'oratorio San Gismondo della basilica di Sant'Ambrogio, c'è stato il primo incontro tra Veronica Lario e Marta Fascina. Tra le due, secondo Chi che ha pubblicato le foto dell'evento, ci sarebbe stato un saluto cordiale.

Anche se sicuramente le due donne hanno mantenuto un comportamento impeccabile, la situazione dev'essere stata particolare. Mara Fascina si è da poco sposata, con finte nozze è bene ricordarlo, con Silvio. Tra i due ex coniugi, separati ormai dal 2014, ci sono state numerose liti, alcune hanno avuto un enorme risalto mediatico, come dimenticare la bagarre intorno all'assegno di mantenimento che Silvio versava a Veronica. In occasione del battesimo però la famiglia ha trascorso una piacevole giornata, nonostante gli incontri potenzialmente pericolosi.

Silvio Berlusconi di nuovo nonno

Dopo la cerimonia, un pranzo nella villa di Macherio dove sono arrivati altri ospiti, tra questi Marina Berlusconi e il marito, Maurizio Vanadia. Ma oltre al lieto evento una grande notizia, anticipata dal settimanale, Silvio Berlusconi diventerà nonno per la quindicesima volta. Luigi e Federica sono in dolce attesa del secondo figlio, lei è al quinto mese di gravidanza. Una festa nella festa.

Foto dal settimanale Chi