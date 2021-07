Simona Branchetti conduttrice di ‘Morning News’: carriera e vita privata del volto del Tg5

Da lunedì 26 luglio la giornalista sarà al timone del nuovo programma estivo in diretta su Canale 5

Simona Branchetti è la conduttrice di Morning News, il nuovo programma di approfondimento giornalistico di Canale 5 trasmesso dal lunedì al venerdì, in diretta, dalle 8,45 alle 11, a partire da lunedì 26 luglio. "Ci siamo quasi" scrive con entusiasmo il volto del Tg5 tra le Instagram Stories, condividendo gli scorci dello studio televisivo da cui terrà compagnia ai telespettatori per tutto il periodo estivo nella fascia oraria che, durante il resto dell’anno, è occupata da Mattino 5.

Chi è Simona Branchetti, la carriera

Simona Branchetti è nata a Meldola, città in provincia di Forlì-Cesena, 45 anni fa. Dopo una laurea in giurisprudenza, è diventata giornalista professionista nel 2005, muovendo i primi passi nella carta stampata. Poi l’approdo nel piccolo schermo, prima con programmi d'intrattenimento ad Odeon TV, Happy Channel e Tmc, in seguito lavorando nella redazione del programma di approfondimento (Focus) Agrinews e del tg StreamNews a Stream Tv.

Dal 2003 al 2007 ha lavorato per la redazione di Sky TG24 conducendo il telegiornale nella fascia pomeridiana in coppia con Marco Congiu e la rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera, di cui è stata anche autrice. Dall'ottobre 2007 è tra le conduttrici del TG5 su Canale 5.

Chi è Simona Branchetti, vita privata

Dal 2017 Simona Branchetti è legata sentimentalmente all’avvocato Carlo Longari. Precedentemente è stata sposata dal 2008 al 2012 con il conduttore enogastronomico di Linea Verde, Federico Quaranta. La giornalista non ha figli.