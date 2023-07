Simona Branchetti, la gaffe su Filippo Bisciglia durante il lancio di Temptation Island (video)

Temptation Island si sta confermando il programma di punta di Canale 5 di questa stagione televisiva. Il programma prodotto da Fascino è condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia, idolo dei social nelle ore che lo vedono raccontare le dinamiche sentimentali delle coppie e pure in quelle che precedono e seguono la messa in onda. Ma nonostante la popolarità del presentatore, la giornalista di Morning News Simona Branchetti è stata protagonista di una piccola gaffe che l'ha vista confondere per ben due volte il nome di Filippo Bisciglia.

L'ultima volta è stata proprio in vista della seconda puntata di Temptation: "Vi ricordo l'appuntamento di stasera con Temptation Island. Al timone come sempre c'è il bravo Flippo Bisceglia. Bisciglia! Come mi suggeriscono...", ha detto la conduttrice della trasmissione mattutina di Canale 5, bissando quanto avvenuto già la settimana precedente. Infatti: "Alla conduzione c'è Federico Biscilia" aveva annunciato Branchetti in merito all'esordio di Temptation, comunicazione che, scambiando Federico con Filippo il nome del presentatore, è stata commentatissima dagli utenti pronti a condividere i video del momento sui social.

Simona Branchetti ha deciso di sbagliare sempre il nome di Filippo Bisciglia. Settimana scorsa era Federico, questa volta è diventato Bisceglia. pic.twitter.com/9hoYW1axYZ — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) July 3, 2023

Il successo di Temptation Island

Anche nella seconda puntata Temptation Island non ha deluso le aspettative dei telespettatori con falò di confronto immediati, discussioni e ricongiungimenti in nome dell'amore. Lunedì 3 luglio il programma si è confermato leader assoluto della serata con 3.476.000 spettatori e il 26.31% di share (33.52% sul target commerciale) e picchi di 4.156.000 di spettatori e del 40% di share. Numeri record tra i giovanissimi e anche sui social: su Twitter l'hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.